Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ прошел митинг-реквием "Юбилей, который не состоялся". Мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и несостоявшемуся Совету к 20-летию БГУ по случаю начала трагических событий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В 1941 году университет готовился к торжественным юбилейным мероприятиям, из которых 21 июня 1941 года прошла научная сессия и праздничная выставка. На следующий день началась война. В первые ее дни 450 добровольцев из числа преподавателей и студентов ушли на фронт. За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с фашистами, 12 из них получили высокое звание Героя Советского Союза, а Торжественный Совет к 20-летию БГУ вошел в историю университета как несостоявшийся.

В БГУ стало традицией перед последним в учебном году Советом БГУ чтить память погибших в войне студентов и сотрудников у памятника "Стела памяти". Сегодня руководство, сотрудники и студенты БГУ возложили к монументу цветы и почтили погибших минутой молчания.

На памятном мероприятии прозвучали произведения хоровой музыки в исполнении Народной хоровой капеллы БГУ, а также литературно-музыкальная композиция "Юность, опаленная войной" с отрывками из воспоминаний очевидцев начала войны. "Девушки шили бальные платья, парни мечтали о том, кого будут провожать ранним утром после студенческого бала", - привел отрывки из исторических документов председатель первичной организации БГУ РОО "Белая Русь", доктор исторических наук Сергей Ходин. - Во внутреннем дворике БГУ 80 лет назад собрались добровольцы. Многие из них уже никогда не узнают о том, что в 1943 году университет возродился на станции "Сходня" под Москвой, никогда не увидят, как в 1944 году в разрушенные аудитории университетского городка вернулись студенты: девушки в наглаженных платьях и поседевшие молодые парни в наградах - ветераны войны. Они вернулись сюда, чтобы возрождать университет".

От лица студентов БГУ выступила четверокурсница химического факультета Анна Парамонова. "Сегодня в преддверии 100-летия университета мы чествуем память погибших в годы Великой Отечественной войны, они преподнесли нам главный урок - ценность человеческой жизни и мир на земле", - сказала она.-0