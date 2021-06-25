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В Минске в ночь на 26 июня дорожную разметку будут наносить на 15 участках

25.06.2021 22:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 26 июня в Минске планируется нанесение дорожной разметки на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП СМЭП Мингорисполкома, наносить дорожную разметку планируют на следующих участках улично-дорожной сети города: участок ул.Янки Лучины от Игуменского тракта до ул.Турова, ул.Чижевских, ул.Николая Дрозда, перекресток ул.Максима Богдановича - ул.Янки Купалы, ул.Куйбышева от ул.Янки Купалы до ул.Кисилева, ул.Алоизы Пашкевич, ул.Чичерина, ул.Герасименко, ул.Байкальская, 41-42-й км внутреннего и внешнего колец МКАД (мост через реку Свислочь), ул.Кижеватова, ул.Веры Хоружей от ул.Максима Богдановича до ул.Янки Купалы, ул.Берута, ул.Прушинских и ул.Ташкентской от МКАД до ул.Голодеда.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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