|
Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на пяти участках
26.06.2021 11:27 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках улично-дорожной сети сегодня наносят дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Рафиева, ул. Алоизы Пашкевич, участке ул.Слободской от ул.Рафиева до ул.Есенина, ул.Чичерина и ул.Куйбышева.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)