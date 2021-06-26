Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на пяти участках

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пяти участках улично-дорожной сети сегодня наносят дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Рафиева, ул. Алоизы Пашкевич, участке ул.Слободской от ул.Рафиева до ул.Есенина, ул.Чичерина и ул.Куйбышева.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-