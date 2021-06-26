ЖКХ, дороги, борщевик и проблемный дом в Витебске - Шерстнев провел прямую линию

Источник материала: БелТА

26 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня провел прямую телефонную линию с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из первых дозвонилась жительница деревни Понизовье Оршанского района. Она рассказала, что на дороге, по которой они водят детей на школьный автобус, нет тротуара, ходить по обочине небезопасно. По ее словам, еще в 2019 году она обращалась в райисполком с этим вопросом, в 2021-м обещали что-то сделать. Жители просят создать для них более комфортные условия. Местной власти поручено выехать на место и благоустроить участок дороги. Житель деревни Котово Витебского района также попросил навести порядок на дороге Рыбаки - Котово: она в выбоинах, зарастают обочины. Дорожники займутся этим вопросом.

Из Витебска обратилась жительница от имени новоселов многоэтажки по ул.Труда, 8. Дом сдали в августе прошлого года, но сразу возникли замечания к качеству работы строителей. Основная проблема - трещины кирпичной кладки стен. Специалисты признали, что выявили эти недостатки еще при строительстве дома. "Мы вели многочисленную переписку, общались с чиновниками разных уровней. Нам установили на стены более 200 маяков, но буквально через несколько недель они начали трескаться и осыпаться", - возмутилась хозяйка квартиры в новостройке.

Николай Шерстнев ответил, что слышал о ситуации с домом и это безобразие, что новый дом разваливается на глазах. "Нужно разобраться, ведь очевидно, что виноваты. Ошибку надо исправлять", - сказал он и поручил провести служебное расследование от имени облисполкома, чтобы найти ответственные организации и за их счет устранить проблемы.

Жительница деревни Уволоки Ушачского района пожаловалась, что село оккупирует борщевик. Из-за него невозможно пройти к озеру, он подступает к участкам домов. Председатель облисполкома согласился, что такая проблема в области существует, есть факты некачественной обработки ядохимикатами территории с борщевиком. Николай Шерстнев добавил, что проблему в Уволоках решат, также на ближайшем заседании облисполкома обсудят вопрос качества борьбы с борщевиком.

Традиционно жителей Витебской области беспокоили вопросы сферы ЖКХ. Витебчанка с ул. 1-й Бителевской попросила навести порядок на этом участке дороги. Мэр города Николай Орлов рассказал, что в августе намерены приступить к асфальтированию улицы. Два звонка поступили от жителей дома №223 по ул.Ленинградской областного центра. По их словам, дом старый и есть много проблем. Кроме того, работники ЖКХ разобрали ливневку, после вчерашнего дождя залило площадку этажа, вода попала и в квартиры. После звонка на прямую линию сразу на место отправили специалистов. Также в июле этого года обещано провести обследование дома, планируют устранить первоочередные недостатки. В 2022 году в доме намерены сделать капремонт.

Рассуждая о работе отрасли ЖКХ, губернатор отметил, что здесь есть системные проблемы, безразличие к трудностям людей. "Если люди звонят и нет реагирования, то сразу же проводите служебное расследование, находите виновных и принимайте кадровые решения", - сказал Николай Шерстнев первому заместителю начальника главного управления ЖКХ облисполкома Дмитрию Герасимову.

Сегодня на прямую линию поступило почти 30 звонков. Большинство - из областного центра, Витебского района, Полоцка и Новополоцка. Люди обращались с предложениями создать условия для занятий спортом людям с ограниченными возможностями, проблемами работы общественного транспорта, несправедливого увольнения работника. Также звонили с вопросами благоустройства дворов, пляжа, кладбищ и подъездов к ним.-0-