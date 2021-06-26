Соловей поручил оперативно устранить последствия прошедшей в Гомельской области стихии

Источник материала: БелТА

26 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел в Мозырском райисполкоме рабочее совещание, на котором поручил оперативно устранить последствия прошедшей в регионе стихии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировал начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский, из-за прохождения грозового фронта минувшей ночью было нарушено электроснабжение в 173 населенных пунктах. Больше всего пострадали Петриковский и Лельчицкий районы, частично Житковичский, в меньшей степени еще шесть районов области. Пострадавших нет. "Все отключения населенных пунктов произошли из-за падения деревьев на провода", - уточнил начальник областного управления.

На 59 молочно-товарных фермах, где происходили отключения электроэнергии, были задействованы генераторы "Гомельэнерго" и МЧС. "Детально обследуйте все фермы, определите первоочередные работы", - поставил задачу перед руководителями районов Геннадий Соловей.

Непогода незначительно затронула и некоторые объекты социальной сферы. "Что касается водоснабжения, то был отключен Петриковский водозабор, утром его работу восстановили", - отметил Сергей Дичковский. По его словам, в большинстве населенных пунктов электроэнергия уже восстановлена. МЧС и "Гомельэнерго" продолжают работы.

"Нужно бросить все силы, чтобы оперативно восстановить пострадавшие объекты", - подчеркнул Геннадий Соловей. Специалисты уже составляют дефектные акты, приступили к ремонтно-строительным работам.

"Учитывая погодные условия, мы должны быть готовы к любой внештатной ситуации. Поэтому важно тесное взаимодействие между заинтересованными ведомствами, службами", - добавил губернатор.-0-