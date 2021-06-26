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ФОТОФАКТ: Витебчане отметили годовщину освобождения города

26.06.2021 16:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 26 июня состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков региона, посвященное 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Затем на площадке у моста Блохина прошла историческая реконструкция "Бой за Витебск".-0-

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске 26 июня состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков региона,...
 
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