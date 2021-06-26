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ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе
26.06.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошел в Витебском районе. В соревнованиях участвовали около 30 любителей из Сенно, Минска, Новополоцка, Витебска и один представитель из стран Балтии.
Организаторы соревнований - отдел спорта и туризма Витебского горисполкома и городская организация Белорусского общества инвалидов. -0-
Фото Александра Хитрова
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ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе
В соревнованиях участвовали около 30 любителей из Сенно, Минска, Новополоцка, Витебска и один представитель из стран Балтии.
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