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ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе

26.06.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошел в Витебском районе. В соревнованиях участвовали около 30 любителей из Сенно, Минска, Новополоцка, Витебска и один представитель из стран Балтии.

Организаторы соревнований - отдел спорта и туризма Витебского горисполкома и городская организация Белорусского общества инвалидов. -0-

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В соревнованиях участвовали около 30 любителей из Сенно, Минска, Новополоцка, Витебска и один представитель из стран Балтии.
 
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