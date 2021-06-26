ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе состоялся III турнир по торфяному футболу. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всей Республики. В каждой команде пять игроков и среди них обязательно должна быть женщина.

Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной промышленности посвящено 90-летию белорусской энергосистемы.

Победителями турнира стали игроки ОАО "ТБЗ Лидский"-0-

Фото Рамиля Насибулина



































































































