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ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте

26.06.2021 19:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе состоялся III турнир по торфяному футболу. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всей Республики. В каждой команде пять игроков и среди них обязательно должна быть женщина.

Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной промышленности посвящено 90-летию белорусской энергосистемы.

Победителями турнира стали игроки ОАО "ТБЗ Лидский"-0-

Фото Рамиля Насибулина

ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной...
 
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