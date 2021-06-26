|
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
26.06.2021 19:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе состоялся III турнир по торфяному футболу. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всей Республики. В каждой команде пять игроков и среди них обязательно должна быть женщина.
Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной промышленности посвящено 90-летию белорусской энергосистемы.
Победителями турнира стали игроки ОАО "ТБЗ Лидский"-0-
Фото Рамиля Насибулина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)