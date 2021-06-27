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Региональный этап "Огня молодежных талантов" пройдет в Могилеве

27.06.2021 10:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап национального фестиваля-конкурса молодежного творчества "Огонь молодежных талантов" соберет сегодня в Могилеве около двух десятков участников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ.

Мероприятие состоится на открытой площадке возле областного лечебно-диагностического центра и станет одним из самых ярких событий празднования Дня молодежи и студенчества в Могилеве.

"На участие в региональном этапе было подано более 70 заявок от молодежных коллективов и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 до 31 года, - отметили в оргкомитете конкурса. - В результате отобрано около двадцати конкурсантов, которые будут соревноваться по трем направлениям: вокал, хореография и оригинальный жанр".

В каждом конкурсном направлении представлены несколько номинаций. Так, участники "Огня танца" могут выступить с современной хореографией, белорусским народным танцем, чирлидингом и отдельной шоу-программой. Номинантам "Огня голоса" предлагают выйти на сцену с мировым, белорусским либо авторским хитом. Тем, кто заявился в конкурсе "Огонь уникальности", предложат удивить зрителей и жюри световым шоу, акробатикой, иллюзионизмом, а также проявить талант в номинации "Искусство - внутри себя".

Победители областного этапа национального фестиваля примут участие в финальном туре "Огня молодежных талантов" в Витебске.-0-

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Мероприятие состоится на открытой площадке возле областного лечебно-диагностического центра и станет одним из самых ярких событий празднования Дня молодежи и...
 
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