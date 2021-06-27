Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" 27 июня прибыл в Могилев. Главная особенность такой выставки в том, что это не застывший во времени поезд из прошлого, а полноценный движущийся состав, в котором можно погрузиться в истории реальных героев Великой Отечественной войны. В основе экспозиции - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки.-0-

Фото Олега Фойницкого







































