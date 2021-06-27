Источник материала: БелТА

27 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Неподдельные эмоции, спортивный азарт и воля к победе - в Могилеве сегодня прошла городская спортландия "Битва дворов" среди молодых семей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семейная эстафета проводится в День молодежи и студенчества уже в третий раз, - рассказал первый секретарь Могилевского горкома БРСМ Сергей Чичов. - Традиционно участие в ней принимают молодые папы со своими детьми, а мамам отведена роль активных болельщиц. В этом году за главный приз соревнований поспорили 40 человек в составе пяти команд. Они представили несколько дворовых территорий Ленинского и Октябрьского районов города: улицы Симонова, Фатина, Вишневецкого, Гришина, проспект Шмидта и переулок Минский".

В конкурсную программу вошли девять спортивных этапов, в числе которых передача эстафеты, бег и прыжки в мешках, катание мячей, перетягивание каната. Самыми забавными, эмоциональными и зрелищными стали парные состязания по бегу в больших сдвоенных рубахах и шароварах, а также перенос мяча участниками команд без помощи рук. Все испытания взрослые преодолевали вместе с детьми. В таком тандеме важно было не терять контакт и поддерживать друг друга.

"Впечатлений уйма - это была очень интересная и увлекательная борьба, - не скрывает эмоций участник команды "Адреналин" Алексей Парфененко. - Мы с дочкой впервые были заявлены в таких соревнованиях, все очень здорово. Да, мы постоянно проводим время с семьей - прогулки, катания на велосипедах, игры на детской и спортивной площадках, однако такой динамичный и веселый конкурс подарил нам много новых совместных эмоций. Хочется пожелать почаще проводить такие эстафеты, которые действительно объединяют и семьи, и друзей, и соседей по двору".





Несмотря на то, что мамы не были допущены к участию в состязаниях, они активно болели за своих родных и стали для них настоящими коучами по достижению победы. "Наша команда называется "Инь-Янь", потому что на пути к победе мы совместили опыт и молодость, - рассказала Светлана Зюзина. - В спортивных соревнованиях, как и в жизни, дети дополняют своих родителей и каждый вносит посильный вклад в достижение общей цели. Мы представляем микрозону улицы Гришина. У нас очень дружные соседи - мы постоянно общаемся и проводим время вместе, поэтому и решили принять вызов "Битвы дворов". Тем более такие соревнования повышают роль папы и семьи в жизни ребенка".

Победителями городской спортландии стала команда "Чемпионы", жители ул. Вишневецкого. В ближайшее время именно в их дворе появится новое игровое оборудование - главный приз соревнований. Второе место закрепилось за командой "Инь-Янь", диплом третьей степени забрали "Богатыри" - представители Минского переулка (район железнодорожного вокзала). Победители соревнований получили медали, дипломы и памятные призы.

"Мы старались, настраивались на победу, но никак не ожидали, что будем первыми, - отметил капитан команды "Чемпионы" Вячеслав Королев. - На соревнования я приехал вместе с 11-летним сыном Тимофеем. Признаюсь, эстафета была сложной, но у нас очень хорошая группа поддержки и это нам помогло вырваться вперед. К сожалению, наша мама сегодня на работе и не смогла прийти поболеть. Однако она в нас верила и настраивала на высокий результат. О победе мы сообщим ей по телефону".

Организаторами соревнований выступили Могилевская городская организация БРСМ, отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома и городской физкультурно-спортивный клуб. Мероприятие направлено на формирование позитивных установок в отношении семьи и популяризацию традиционных семейных ценностей среди молодежи.-0-













































Фото Олега Фойницкого