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ФОТОФАКТ: Фестиваль любителей внедорожников "Брест Джип Фест - 2021" прошел под Брестом
27.06.2021 20:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в поселке Мухавец возле Бреста прошел пятый международный фестиваль любителей соревнований внедорожников "Брест Джип Фест - 2021".-0-
Фото Вадима Якубёнка
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В выходные в поселке Мухавец возле Бреста прошел пятый международный фестиваль любителей соревнований внедорожников "Брест Джип Фест - 2021".
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