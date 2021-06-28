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Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать в 11 местах

28.06.2021 08:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 03.00 датчики будут включены по ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч), пр.Независимости, 161 Б (80 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
 
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