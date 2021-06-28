Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. X Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" пройдет в Витебске в сентябре в режиме онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

Форум является традиционной площадкой для презентации экономического потенциала предприятий и районов Витебской области. В 2020 году основное деловое событие региона планировалось в девятый раз, однако было отменено из-за складывающейся в мире эпидемиологической обстановки. Тогда основной темой было определено использование цифровых технологий, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики. После вынужденного перерыва решено в текущем году сохранить тематику, объединяющую мероприятия форума, дополнив ее обсуждением новых открывающихся возможностей для развития экономического сотрудничества, наращивания конкурентных преимуществ, производственного и технологического потенциала.

В деловую программу форума, которая формируется, предполагается включить традиционные презентации регионов и инвестиционных проектов с использованием современных цифровых технологий, а также обсуждение проблемных вопросов и обмен мнениями в рамках тематических панельных дискуссий.

В предыдущие годы на форуме постоянно были представлены более 30 регионов из различных стран, активное участие в его мероприятиях принимали делегации России, Китая, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Словакии, Чехии, Вьетнама, Казахстана, Германии. Организаторы рассчитывают, что и в онлайн-формате в текущем году получится сохранить сложившийся за это время круг партнеров.

В 2019 году участниками VIII Международного экономического форума стали около 500 иностранных гостей из 22 государств. Подписано 17 соглашений о международном сотрудничестве.

Организаторами форума выступают Витебские областной и городской исполкомы, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск", Витебское отделение БелТПП, Витебский областной союз нанимателей при участии высших учебных заведений региона.-0-