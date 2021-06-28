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КГК проведет 29 июня горячую линию о качестве водоснабжения и водоотведения в Минске
28.06.2021 11:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 29 июня проведет горячую линию на тему качества оказания услуг водоснабжения и водоотведения в Минске, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.
С 10.00 до 13.00 по тел. 8 (017) 327-20-15 минчане могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о состоянии систем водоснабжения и канализации, проблемах с качеством воды в районах столицы и требующих решения вопросах в работе УП "Минскводоканал", других организаций ЖКХ, а также высказать свои предложения по улучшению ситуации.
Желающие предоставить фото и видеоматериалы могут направить их по электронной почте kgk@mail.belpak.by.-0-
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Минчане могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о состоянии систем водоснабжения и канализации, проблемах с качеством воды в районах столицы и требующих...
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