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В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры

28.06.2021 11:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Долгобродской с Олега Кошевого до 16.00 не будет работать светофорный объект. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До 17.00 отключат светофоры на перекрестке улиц Шаранговича и Сухаревской.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Долгобродской с Олега Кошевого до 16.00 не будет работать светофорный объект.
 
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