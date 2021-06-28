В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Долгобродской с Олега Кошевого до 16.00 не будет работать светофорный объект. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До 17.00 отключат светофоры на перекрестке улиц Шаранговича и Сухаревской.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-