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В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры
28.06.2021 11:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Долгобродской с Олега Кошевого до 16.00 не будет работать светофорный объект. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
До 17.00 отключат светофоры на перекрестке улиц Шаранговича и Сухаревской.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Долгобродской с Олега Кошевого до 16.00 не будет работать светофорный объект.
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