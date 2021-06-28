Сухофрукты с вредными красителями продавали в Могилеве

Источник материала: БелТА

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные сухофрукты выявлены в результате проверки частной торговой сети Могилева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Индивидуальный предприниматель реализовывал пищевую продукцию китайского производства - сушеные помело, манго, киви и ананасы. Сухофрукты не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза по маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта и предупреждающей надписи о наличии красителей. Так, в результате проведенных испытаний в составе сухофруктов обнаружены синтетические красители тартразин (Е102), солнечный закат (Е110) и понсо 4R (Е124), которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

По результатам проверки запрещены ввоз и обращение указанной продукции на территории Беларуси.-0-