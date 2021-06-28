Газопровод в деревне Пищалово Оршанского района построили всего за месяц

Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В деревне Пищалово Оршанского района сегодня проведут торжественный пуск природного газа, на строительство газопровода здесь потребовался всего месяц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома.

В Оршанском районе реализован очередной проект по газификации малых населенных пунктов по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда". В деревне Пищалово появился проводящий распределительный газопровод протяженностью более 4 км. Врезка осуществлялась в газопровод среднего давления диаметром 219 мм в Орше.

Основным потребителем нового газопровода в населенном пункте стало ООО "Калина", которое занимается выращиванием и производством аптечных лекарственных растений. На предприятии природный газ будет использоваться для просушки трав и отопления помещений. В перспективе в деревне каждый дом сможет подключиться к уличному газопроводу, который в дальнейшем будет построен по заявкам местных жителей. Сельчане смогут не только готовить пищу на газовых плитах, но и при желании обзавестись отопительными газовыми котлами для обогрева.

"Строительство объекта длилось всего 1 месяц - от начала строительства до сдачи под ключ. Возведение газопровода выполняли сотрудники УП "Витебскгазстрой" холдинга ОАО "Белгазстрой". На реализацию проекта затрачено более Br300 тыс.", - рассказал директор ПУ "Оршагаз" филиала ПРУП "Витебскоблгаз" Евгений Драбо.

В торжественной церемонии пуска газа в Пищалово, которая состоится в 16.00, планируют участвовать глава области Николай Шерстнев, руководитель Оршанского района Игорь Исаченко и генеральный директор "Витебскоблгаза" Петр Шершень.

Оршанский район был пионером в строительстве газопроводов для подачи природного газа, после него и другие районы Витебской области стали проводить в населенные пункты газопроводы. Сегодня протяженность газопроводящей сети региона составляет более 1 тыс. км. -0-