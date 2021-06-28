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На М1 из-за ДТП движение на одном участке организовано по встречной полосе
28.06.2021 12:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На М1 из-за ДТП движение в направлении границы России временно организовано по встречной полосе, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
"Сегодня на 430-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации (Борисовский район) водитель, управляя автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом, двигаясь в направлении границы Российской Федерации по крайней правой полосе движения, совершил наезд на яму. В результате он не справился с управлением и опрокинулся. В ДТП никто не пострадал", - рассказали в ГАИ.
Движение в направлении границы Российской Федерации на данном участке организовано по встречной полосе. "Уважаемые водители, учитывайте данную информацию и будьте внимательны на дорогах", - добавили в ГАИ.-0-
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Движение в направлении границы Российской Федерации на данном участке организовано по встречной полосе. "Уважаемые водители, учитывайте данную информацию и...
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