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Цифровая приемная комиссия начинает работу в ГрГУ им. Янки Купалы

28.06.2021 12:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы смогут в режиме онлайн подать документы и узнать о зачислении. Приемная комиссия вуза будет работать не только в реальном, но и в виртуальном пространстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе университета.

В таком формате приемная комиссия работает уже несколько вступительных компаний кряду. В электронном виде представлены все этапы - от подачи документов до зачисления студентов. Необходимость личного присутствия абитуриентов сведена к минимуму.

"Чтобы подать документы, необходимо зарегистрироваться на портале abit.by, созданном специально для абитуриентов. Автоматически активируется личный кабинет абитуриента, в котором нужно заполнить анкету, а также прикрепить копии необходимых документов. Их проверит приемная комиссия. Это дает возможность оперативно исправить ошибки или неточности. После проверки можно будет выбрать удобное время для посещения университета и личной подачи документов", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Также в личном кабинете абитуриент в режиме онлайн может следить за движением документов, задать вопросы приемной комиссии, деканам факультетов, побывать на виртуальной экскурсии, ознакомиться со специальностями университета, получить профориентационные консультации. Уже через 15 минут после заседания приемной комиссии в личном кабинете абитуриентов появится информация о зачислении. При этом сам цифровой сервис автоматически трансформируется в личный кабинет первокурсника со всей необходимой студенту информацией.

В этом году ГрГУ им. Янки Купалы примет 2,3 тыс. первокурсников. Обучаться они будут по 54 специальностям, в том числе по двум новым - "электрический и автономный транспорт", "социальная и психолого-педагогическая помощь".-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Абитуриенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы смогут в режиме онлайн подать документы и узнать о зачислении. Приемная комиссия вуза...
 
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