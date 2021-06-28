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Витебский облсовет подпишет соглашения о сотрудничестве с законодателями четырех регионов России

28.06.2021 13:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной Совет депутатов планирует на VIII Форуме регионов Беларуси и России подписать соглашения о сотрудничестве с органами законодательной власти четырех российских областей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель облсовета Владимир Терентьев.

Укреплять двусторонние связи на договорной основе планируется с Калининградской и Новгородской областными думами, Псковским областным собранием депутатов и Законодательным собранием Ростовской области. "В этих направлениях работаем давно, хорошо знаем друг друга, особенно что касается коллег из российских регионов, расположенных по соседству с Витебской областью. То есть сотрудничество будем развивать не с чистого листа. Накоплен определенный опыт партнерства в различных сферах, например, в военно-патриотическом воспитании, поисковой работе, активно взаимодействуют наши молодежные организации", - подчеркнул Владимир Терентьев. Подписание официальных соглашений усилит сотрудничество региональных законодателей, которое приобретет системный характер, уверен председатель Витебского областного Совета депутатов.

Всего в период проведения VIII Форума регионов Беларуси и России Витебская область планирует подписать 5 документов по развитию сотрудничества с российскими областями. Помимо Витебского областного Совета депутатов, Витебский облисполком и правительство Ставропольского края утвердят план мероприятий на 2021-2024 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, заключенного в июне 2017 года.

Кроме того, в начале 2021-го в рамках подготовки к форуму Витебский облисполком и администрация Псковской области подписали план мероприятий на 2021-2023 годы в развитие Соглашения о сотрудничестве между региональными органами исполнительной власти, которое скрепили подписями руководители областей в сентябре 2015 года.

По данным на начало года, всего на уровне Витебского облисполкома подписано около 30 соглашений с регионами Российской Федерации, еще более 110 - на уровне районов и городов Витебской области с соответствующими территориальными субъектами России.-0-

Витебский облсовет подпишет соглашения о сотрудничестве с законодателями четырех регионов России

 
Теги: Витебск
 
 
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Укреплять двусторонние связи на договорной основе планируется с Калининградской и Новгородской областными думами, Псковским областным собранием депутатов и...
 
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