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В Минске на пл. Ванеева из-за ДТП затруднено движение

28.06.2021 15:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пл. Ванеева из-за ДТП затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. На площади Ванеева у него произошло падение груза, который повредил два автомобиля", - рассказали в ГАИ.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. На площади Ванеева у него...
 
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