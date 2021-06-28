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В Минске на пл. Ванеева из-за ДТП затруднено движение
28.06.2021 15:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пл. Ванеева из-за ДТП затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. На площади Ванеева у него произошло падение груза, который повредил два автомобиля", - рассказали в ГАИ.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. На площади Ванеева у него...
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