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Золотые и серебряные медали вручили выпускникам Минской области

28.06.2021 15:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотые и серебряные медали вместе с аттестатами об общем среднем образовании особого образца получили 626 выпускников Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Елена Мартинкевич.

"В Минской области в этом году обучение в школе завершили более 7,1 тыс. одиннадцатиклассников. Среди них аттестаты об общем среднем образовании особого образца вместе с золотыми медалями получили 583 человека, а с серебряными - 43 выпускника, - рассказала Елена Мартинкевич. - Свидетельства о получении общего базового образования вручены более 13,9 тыс. девятиклассников. Из них с отличием закончили учебу 890 человек. Похвальными листами за изучение отдельных предметов награждены более 1400 парней и девушек".

Как отметила начальник отдела, больше всего золотых и серебряных медалистов среди выпускников - в Солигорском районе (69 и 2), Молодечненском районе (62 и 2), Борисовском районе (55 и 6), Слуцком районе (40 и 2), Минском районе (38 и 2) и Дзержинском районе (35 и 3).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минской области в этом году обучение в школе завершили более 7,1 тыс. одиннадцатиклассников. Среди них аттестаты об общем среднем образовании особого образца...
 
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