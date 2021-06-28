Руководители 5 ферм в Глубокском районе стали фигурантами уголовного дела за сокрытие падежа КРС

Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Руководители пяти ферм сельхозорганизации в Глубокском районе стали фигурантами уголовного дела за сокрытие падежа крупного рогатого скота. Такая информация размещена в Telegram-канале Комитета государственного контроля, передает БЕЛТА.

По материалам проверки Комитета госконтроля Витебской области в отношении пяти заведующих ферм района возбуждено уголовное дело за служебный подлог: в 2019-2020 годах был сокрыт падеж 158 голов крупного рогатого скота путем составления актов на реализацию КРС работникам сельхозпредприятия живым весом на сумму более Br43 тыс.

Таким образом, в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения для искажения данных государственной статистической отчетности.

В отношении руководителей сельхозорганизации проводятся следственные мероприятия.-0-