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Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства

28.06.2021 17:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры поддержки предпринимательства стали значимым инструментом развития малого бизнеса в регионах. Такое мнение высказала заместитель председателя Вилейского райисполкома по экономике Марина Возняк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

На базе Вилейского государственного колледжа еще в 2011 году создан центр поддержки предпринимательства. Там начинающие свое дело могут получить материально-технические ресурсы и поддержку в привлечении кадров, бухгалтерские услуги, пройти подготовку и переподготовку. На базе этого центра организована бизнес-школа с учебным классом. "Слушатели совершенно бесплатно изучают нормативную базу, проводят маркетинговые исследования, изучают вопросы кредитования и налогообложения, бизнес-планирования, рекламы и так далее, - отметила Марина Возняк. - За это время 148 человек, по нашей информации, смогли благодаря помощи бизнес-школы открыть собственное дело".

В 2020 году на базе Белагропромбанка открыт центр притяжения I grow (с англ. - "я расту"). Это проект бесплатной помощи начинающим предпринимателям. "Новая площадка стала местом для обмена опытом. Начинающим предпринимателям консультативную помощь оказывают юристы и экономисты, а для опытных бизнесменов это дополнительная возможность вывести свое дело на новый уровень", - сказала Марина Возняк.

Большинство мероприятий - вебинары и семинары, консультации - с момента открытия проводилось онлайн. Это курсы и темы по созданию и продвижению своего сайта, открытию кофейни, рекламе в социальных сетях, женскому предпринимательству и др.

"В этом году в районе открылись 58 различных субъектов, из них 49 ИП, девять - другой малый бизнес. И, думается, во многом толчком к этому послужил I grow. Потому что открывшие субъекты были слушателями семинаров и вебинаров", - подчеркнула представитель райисполкома.

Также на базе центра притяжения проводятся встречи бизнесменов со старшеклассниками. В целом в развитии предпринимательской активности строится работа с подрастающим поколением. Во многих школах проводятся внеклассные часы и факультативы по основам предпринимательской деятельности, развиваются ученические компании.

Всего сегодня в районе предпринимательством занимаются около 1,7 тыс. субъектов, из них почти 690 - юрлица, около 990 - ИП. Около половины всех заняты в торговле и общепите. Кроме того, зарегистрированы 200 ремесленников, 306 агроусадеб, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, 15 организаций занимаются охотничьим и рыболовным направлениями отдыха.

Среди недавно созданных инновационных предприятий можно назвать производство высокопротеиновых кормовых добавок из бобовых культур, садовых домиков и пеллет, изделий из пластмассы. Иностранным предприятием строится завод порошковых красок (будет создано порядка 100 рабочих мест).

"Налоговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составили Br5 млн. Их доля в консолидированном бюджете - 29%. Роль коммерческих организаций в поставках товаров и услуг на экспорт очень высока: удельный вес в экспорте услуг - 99,6%, товаров - 97%", - привела цифры Марина Возняк.-0-

Производственный научно-образовательный кластер создают в Вилейском районе

 
Теги: Минск
 
 
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На базе Вилейского государственного колледжа еще в 2011 году создан центр поддержки предпринимательства. Там начинающие свое дело могут получить...
 
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