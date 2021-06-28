Бывшая усадьба губернского предводителя дворянства в Полоцком районе продана почти за Br5,5 тыс.

Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая усадьба витебского губернского предводителя дворянства Александра Римского-Корсакова в Полоцком районе продана сегодня на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br5,5 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Объект построен в начале XX века и имеет статус историко-культурной ценности. До 2019 года в бывшей усадьбе располагалась Бездедовичская больница сестринского ухода, затем здание неоднократно выставлялось на торги. Когда начальная цена была установлена в одну базовую величину, интерес к лоту проявили три потенциальных покупателя, но один из них не пришел на заключительную регистрацию. В результате на 33-м шаге торгов усадебный комплекс продан с превышением начальной цены почти в 100 раз. Новым владельцем исторического здания стал индивидуальный предприниматель из Новополоцка. По словам представителя собственника, недвижимость планируется использовать для организации объекта по оказанию социальных услуг.

В состав лота включены два здания общей площадью почти 1 тыс. кв.м в деревне Бездедовичи-2, в том числе двухэтажный особняк со статусом историко-культурной ценности и строение пищеблока, а также право аренды на 50 лет двух земельных участков общим размером около 0,7 га. Победитель обязуется в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности подписать охранное обязательство, а также возместить затраты в размере около Br1,1 тыс. Новополоцкой центральной городской больнице, которая выступает продавцом недвижимости.

Бывшая усадьба Римского-Корсакова является памятником архитектуры эпохи классицизма. Благодаря размещению в нем медицинского учреждения здание сохранилось в хорошем состоянии, утрачены только балкон на втором этаже и фонтан. Двухэтажный особняк выступал центральным объектом усадебно-паркового комплекса. Хотя парк труднопроходим из-за кустарника, а располагавшийся там же пруд зарос, великолепие пейзажа завораживает до сих пор, утверждают представители нового собственника.

Александр Римский-Корсаков после окончания юридического факультета Московского университета служил судебным следователем, товарищем прокурора Окружного суда в Гродненской, Пермской и Псковской губерниях. Затем был витебским губернским предводителем дворянства. После революции 1917 года Александр Римский-Корсаков участвовал в белом движении. В 1920 году эмигрировал в Берлин.

По информации "Витебскоблимущества", с начала года на аукционах комитета проданы 54 объекта на сумму почти Br1,7 млн.-0-