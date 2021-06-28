Прошедшая по Могилевской области стихия серьезно повредила около 25 га леса

Источник материала: БелТА

28 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. В Могилевской области около 25 га лесного фонда подлежат сплошной вырубке после разыгравшейся 25 июня непогоды. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал инженер-лесопатолог Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Иван Волков.

"Последствиями ливня и шквалистого ветра в регионе стали поваленные и сломанные деревья, - сказал Иван Волков. - Больше всего стихия прошлась по Могилевскому району. Сейчас специалисты обследуют повреждения лесных насаждений. Часть из них подлежит сплошной вырубке, остальные - выборочной. Кроме того, будет произведена расчистка и уборка захламленных из-за падения сухих веток площадей".

Планируется, что работы по ликвидации последствий непогоды в регионе будут закончены в течение месяца. В первую очередь пристальное внимание уделят территориям, расположенным вдоль автомобильных дорог.

По словам специалиста, последние несколько лет стихия не наносила существенного ущерба. Деревья стойко выдерживали скорость ветра до 15-20 м/с. На этот раз решающую роль сыграли порывистость ветра и сильный дождь, который утяжелил кроны деревьев.-0-