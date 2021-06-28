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В Минске на пр.Дзержинского на дорогу разлилась маслянистая жидкость

28.06.2021 21:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Дзержинского разлилась маслянистая жидкость, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Разлитую на проезжей части маслянистую жидкость в районе пересечения пр.Дзержинского с ул.Алибегова заметили инспекторы отдела ГАИ Московского РУВД Минска. Раствор покрывал три полосы проспекта от дома №60 до съезда на ул.Алибегова и далее на ул.Семашко. Сотрудники связались с дорожными службами, чтобы незамедлительно удалить маслянистые пятна, которые значительно снижают коэффициент сцепления колес с дорогой и могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

Сейчас участок, где наблюдалось загрязнение, приведен в надлежащее состояние. На месте инцидента работала техника УП "Ремавтодор Московского района Минска".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас участок, где наблюдалось загрязнение, приведен в надлежащее состояние. На месте инцидента работала техника УП "Ремавтодор Московского района Минска".
 
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