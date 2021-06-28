Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 июня будут наносить на 18 участках

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 29 июня планируется нанесение дорожной разметки на 18 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП СМЭП Мингорисполкома, наносить дорожную разметку планируют на ул.Чижевских, ул.Голодеда, ул.Герасименко, ул.Байкальской, ул.Коммунистической, ул.Серова, ул.Асаналиева, ул. Кижеватова, 41-42 км внутреннего и внешнего колец МКАД (мост через реку Свислочь), на участке ул. Веры Хоружей от ул. Максима Богдановича до ул. Якуба Коласа, перекрестке улиц Максима Богдановича - Якуба Коласа, пр.Победителей, ул.Бобруйской, ул.Прушинских, участке ул.Ташкентской от МКАД до ул.Голодеда, ул.Машиностроителей, ул. Алоизы Пашкевич и ул. Чичерина.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-