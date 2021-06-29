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Проверку системы централизованного оповещения при ЧС проведут в Витебской области
29.06.2021 07:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области МЧС сегодня проведет техническую проверку системы централизованного оповещения, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.
Проверка пройдет с 10.00 до 15.00. Будут включены электросирены. Это означает подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!". После этого необходимо включить радиоприемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения. Спасатели просят соблюдать спокойствие и общественный порядок.
Подобные действия проводятся для подержания в постоянной готовности и своевременного предупреждения населения об угрозе возникновения или возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке поведения в создавшихся условиях.-0-
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Проверка пройдет с 10.00 до 15.00. Будут включены электросирены. Это означает подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!". После этого необходимо включить...
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