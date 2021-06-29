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Представители Витебского медуниверситета отправятся в патриотический велопоход

29.06.2021 08:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня по местам воинской славы стартует спортивный и гражданско-патриотический велопоход студентов и сотрудников Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель студенческого профкома Александр Мясоедов.

Отправной точкой в двухдневном путешествии на двухколесном транспорте станет главный корпус ВГМУ. С основной площадки, где обычно проводятся все массовые мероприятия под открытым небом, в 9.00 отправятся 15 студентов и 6 сотрудников университета. Приуроченный к 77-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков велопоход пройдет по местам боевой славы и памятным местам, посвященным жертвам фашизма. Участники мероприятия побывают на воинском захоронении на Успенской горке и мемориале "5-й полк", где возложат живые цветы на могилы солдат и павших мирных жителей.

Студенты затем проследуют до озера Шевино в Витебском районе. Здесь на протяжении двух дней будут проходить спортивные соревнования. Юноши и девушки проявят себя в волейболе, пулевой стрельбе. Также им предстоит показать мастерство филигранного вождения двухколесного транспортного средства в велотриале. Кроме спортивных состязаний, студентов ждут и конкурсы художественной самодеятельности. Участники исполнят патриотические песни под гитару.

Впереди у велотуристов еще немало интересного. Ребята будут готовить традиционные походные блюда на костре, а старшекурсники передадут студентам с первых курсов секреты выживания в лесу, на велотрассе и экзаменах. "Мы стараемся брать в традиционный поход, который проводим уже более 5 лет, студентов разного возраста. Старшим это интересно, потому что они испытали все на себе и вкусили походной романтики, а первокурсников стараемся вовлечь в велотуризм, показать им возможности и красоту активного отдыха на природе. В прежние годы уходили в велопоход на 50 км, но в этом году решили сократить маршрут до 30 км", - рассказал Александр Мясоедов.

Он добавил, что профком студентов организует такие путешествия с ветерком совместно со спортклубом ВГМУ. Сопровождающие ребят сотрудники университета следят и за дисциплиной на стоянке в лагере, и за ходом соревнований. Судейская бригада перед отправлением в обратный путь подведет итоги состязаний, и победители получат заслуженные награды. Кубки, дипломы, хорошее настроение и яркие впечатления останутся у ребят в памяти на долгие годы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Отправной точкой в двухдневном путешествии на двухколесном транспорте станет главный корпус ВГМУ. С основной площадки, где обычно проводятся все массовые...
 
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