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Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на семи участках
29.06.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на семи участках улично-дорожной сети сегодня нанесут дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Ротмистрова, ул.Алеся Бачило, пос.Радужный, ул.Рафиева, ул.Слободская, ул.Машиностроителей, ул.Веры Хоружей.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Ротмистрова, ул.Алеся Бачило, ...
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