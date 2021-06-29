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Более 590 выпускников столичных школ и гимназий получили золотые и серебряные медали

29.06.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году 591 выпускник школ и гимназий Минска вместе с аттестатами об общем среднем образовании особого образца получили золотые и серебряные медали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Илющеня.

"В 2020/2021 учебном году около 6% выпускников 11-х классов за успехи в учебе, кроме аттестата об общем среднем образовании особого образца, получили 541 золотую и 50 серебряных медалей. Всего в этом году учреждения общего среднего образования закончили 9,97 тыс. одиннадцатиклассников", - сказала Марина Илющеня.

Среди почти 17,2 тыс. ребят, которые закончили 9 классов, также немало отличившихся: 876 человек получили свидетельства о базовом образовании с отличием.

Закончившие школу с отличием выпускники при поступлении на востребованные экономикой специальности в учреждения следующих ступеней образования имеют некоторые преимущества. Например, отличники из педклассов могут поступать без экзаменов и по рекомендации педсовета школы в педагогические вузы. У медалистов есть льготы при поступлении на специальности сельскохозяйственной направленности, в сфере лесного хозяйства, металлообработки. Уточнить информацию о положенных при наличии медали льготах можно непосредственно в самих вузах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди почти 17,2 тыс. ребят, которые закончили 9 классов, также немало отличившихся: 876 человек получили свидетельства о базовом образовании с отличием.
 
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