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В Крупках из-за аварийного состояния закрыли пешеходный мост

29.06.2021 10:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварийного состояния пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках закрыт. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по строительству районного КУП "Жилтеплострой" Виктор Коноплицкий.

"Пешеходный мост через реку Курнеевку вчера закрыли на проход по причине разрушения бетонной плиты. Он признан аварийным, поэтому сейчас готовим смету ремонта, после которой приступим к восстановлению объекта. Рассматриваем вариант полной замены старого моста на новый. Работы по ремонту планируем выполнить в течение нескольких недель", - рассказал Виктор Коноплицкий.

На данный момент пройти реку Курнеевку жители и гости города могут по автомобильному мосту, который расположен неподалеку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент пройти реку Курнеевку жители и гости города могут по автомобильному мосту, который расположен неподалеку.
 
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