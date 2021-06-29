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ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды

29.06.2021 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. На Петриковском рудоуправлении ОАО "Беларуськалий" недавно добыли первый миллион тонн руды. Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
 
Теги: Минск
 
 
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Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года.
 
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