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ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
29.06.2021 11:37 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. На Петриковском рудоуправлении ОАО "Беларуськалий" недавно добыли первый миллион тонн руды. Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Первую очередь горно-обогатительного комбината в Петрикове ввели в строй в декабре 2019 года.
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