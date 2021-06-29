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В Брестской области в этом году утонули 30 человек - большинство купались в запрещенных местах

29.06.2021 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году утонули 30 человек, в том числе четверо детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

"Большинство случаев гибели людей произошло в местах, не предназначенных для купания, - констатировали в прокуратуре. - Часто причиной гибели становится отсутствие контроля родителей за поведением детей". Например, в середине июня в реке Горынь в Столинском районе утонул 9-летний мальчик. Он катался на велосипеде с друзьями без сопровождения взрослых. По данным ОСВОД, его тело до сих пор не нашли.

Прокуроры обследовали места отдыха у воды и пришли к выводу, что принято недостаточно мер безопасности. В частности, у водоемов в Березовском, Ивацевичском, Столинском, Пружанском районах отсутствовали предупредительные знаки о запрещении купания. Акватории пляжей в Ивацевичском, Пружанском и Пинском районах не были очищены от растительности. В пруду Коссово, где купаются дети, разрушены перила и ступеньки для спуска в воду.

По результатам проверок вынесено девять представлений об устранении нарушений. В регионе продолжатся проверки соблюдения мер безопасности людей.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Большинство случаев гибели людей произошло в местах, не предназначенных для купания, - констатировали в прокуратуре. - Часто причиной гибели становится отсутствие...
 
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