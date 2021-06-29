Черничный сезон начинается в Брестской области

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29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области начинается черничный сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"К сезону готовы все предприятия потребкооперации области. Накоплена тара, привлечены как стационарные, так и сезонные заготовительные пункты. Пока появились только первые сборщики. Во-первых, черника еще окончательно не созрела. Во-вторых, не везде сняты запреты на посещение лесов. Начало массового сбора, в зависимости от погоды, ожидаем где-то через неделю", - отметили в Брестском областном союзе потребительских обществ.

Пока в Брестской области для посещения закрыты леса семи из 16 районов - Столинского, Лунинецкого, Ганцевичского, Пинского, Ивацевичского, Березовского и Ивановского. К слову, именно там произрастает большинство черничников. "Основные ресурсные зоны у нас находятся в Ганцевичском, Пинском и Ивацевичском районах. Активно чернику собирают в Ивановском и Дрогичинском районах. Также есть черничники в Малоритском районе и домачевской зоне Брестского района", - рассказали в облпотребсоюзе.

К слову, в юго-западном регионе продолжается клубничный сезон, заготовлено более 200 т этой садовой ягоды. На ее урожай повлияла засушливая погода. Заготовители принимают клубнику как для торговли, так и поставки на перерабатывающие предприятия.-0-