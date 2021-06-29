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Технопарк "Коралл" даст дополнительный импульс для развития экономики Гомельского региона - Соловей

29.06.2021 12:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Технопарк "Коралл" даст дополнительный импульс для развития экономики Гомельского региона. Убежденность в этом выразил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на церемонии открытия комплекса технопарка "Коралл", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что научно-технологический парк - это знаковый объект, который станет важной точкой опоры для экономики не только Гомельского региона, но и всей страны. "Ровно год назад мы открыли его первую очередь. И сегодня весь технокомплекс готов принимать новых резидентов. Хочется верить, что пройдет немного времени, и картина инновационной деятельности Гомельского региона существенно преобразится", - сказал Геннадий Соловей.

Он назвал "Коралл" скоростным трамплином в будущее. "Новый проект будет соответствовать названию "Коралл" - заживет своей жизнью, быстро разрастется новыми компаниями, станет настоящим украшением города и даст дополнительный импульс для развития экономики региона", - уверен председатель облисполкома.

По его словам, то, что парк размещается на территории СЭЗ "Гомель-Ратон", практически сразу делает его привлекательным для потенциальных резидентов. Руководитель области подчеркнул: уже сегодня важно сформировать пакет заказов для IT-сектора.

Председатель облисполкома обратил внимание, что в регионе большое внимание уделяют и подготовке будущих специалистов в одном из самых востребованных и эффективных секторов. "Так, в 2019 году Гомельский технопарк в рамках дополнительного образования приступил к обучению основам робототехники. "Коралл" сразу пошел дальше и с первых дней открывает на своей базе детский технопарк (Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи. - Прим. БЕЛТА)", - сказал он. Здесь более 500 ребят пройдут обучение по робототехнике, электронике и информационным технологиям.

"Почти 90% преподавателей детского технопарка - это стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, а также тренеры, которые подготовили победителей республиканских и международных профильных конкурсов", - уточнил Геннадий Соловей.

Сегодня же в детском технопарке прошел день открытых дверей. Познакомиться с его возможностями приехали около 3 тыс. ребят из Гомеля и районов области.

Как было отмечено, технопарк "Коралл" построен на пустующих площадях объединения "Коралл", входящего в состав СЭЗ "Гомель-Ратон". Сейчас в "Коралле" размещаются офисные, лабораторные, производственные помещения. За прошедший с момента открытия первого модуля год в качестве резидентов технопарка зарегистрированы 7 юридических лиц, занимающихся как IT-технологиями, так и производственной деятельностью. С работой некоторых из них гости и участники сегодняшней церемонии познакомились во время экскурсии, которую провел директор агентства развития и содействия инвестициям Андрей Бобович.

Технопарк уже заключил 12 договоров о сотрудничестве с ведущими учреждениями высшего, среднего и дополнительного образования, научными учреждениями и другими белорусскими технопарками. Сегодня после церемонии открытия подписан еще один договор - с Гомельским государственным техническим университетом имени П.О.Сухого по созданию на базе технопарка филиала кафедры "Материаловедение в машиностроении". -0-

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Убежденность в этом председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей выразил на церемонии открытия комплекса технопарка "Коралл".
 
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