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ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

29.06.2021 13:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банно-оздоровительный комплекс "Баня №1" открыли после реконструкции 29 июня в Минске.

Банный объект на 200 мест был возведен в столице в 1954 году. Пять лет назад здание признали аварийным. Его реконструкция началась в августе 2019 года. Во время обновления объект почти полностью снесли и построили на его месте новое здание на свайном фундаменте. После реконструкции баня рассчитана на 157 человек. Фасад обновленного объекта выполнен из красного клинкерного кирпича, выложенного по редкой европейской технологии.-0-

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске
Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске

Фото Егора Павлющика

 
Теги: Минск
 
 
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Банный объект на 200 мест был возведен в столице в 1954 году. Пять лет назад здание признали аварийным. Его реконструкция началась в августе 2019 года. Во время...
 
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