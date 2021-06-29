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ФОТОФАКТ: Банно-оздоровительный комплекс открыли после реконструкции в Минске
29.06.2021 13:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банно-оздоровительный комплекс "Баня №1" открыли после реконструкции 29 июня в Минске.
Банный объект на 200 мест был возведен в столице в 1954 году. Пять лет назад здание признали аварийным. Его реконструкция началась в августе 2019 года. Во время обновления объект почти полностью снесли и построили на его месте новое здание на свайном фундаменте. После реконструкции баня рассчитана на 157 человек. Фасад обновленного объекта выполнен из красного клинкерного кирпича, выложенного по редкой европейской технологии.-0-
Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман
Фото Егора Павлющика
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Банный объект на 200 мест был возведен в столице в 1954 году. Пять лет назад здание признали аварийным. Его реконструкция началась в августе 2019 года. Во время...
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