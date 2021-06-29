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ФОТОФАКТ: Гродно принял очередной этап республиканского проекта "Гири без границ, или Спорт для всех"
29.06.2021 13:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно принял очередной этап национального республиканского проекта "Гири без границ, или Спорт для всех". Мероприятия прошли в СШ №2 областного центра. В открытии музея спортивной славы в СШ №2 принял участие председатель Международной федерации гиревых видов спорта Евгений Назаревич. Он также провел мастер-класс для юных спортсменов.
Организаторы мероприятия - Президентский спортивный клуб и Международная федерация гиревых видов спорта.-0-
Фото Леонида Щеглова
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ФОТОФАКТ: Гродно принял очередной этап республиканского проекта "Гири без границ, или Спорт для всех"
В открытии музея спортивной славы в СШ №2 принял участие председатель Международной федерации гиревых видов спорта Евгений Назаревич. Он также провел...
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