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Почти 35 тыс. детей из Минской области оздоровились в лагерях за первую летнюю смену

29.06.2021 13:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 35 тыс. детей из Минской области оздоровились в лагерях за первую летнюю смену. Об этом журналистам рассказала начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Цвирко во время пресс-конференции, которая прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спрос на оздоровление детей в столичном регионе высок. Были опасения, что в связи с эпидемиологической обстановкой текущим летом в оздоровительные лагеря поедет небольшое количество ребят, но первый месяц кампании показал, что они туда стремятся, а родители доверяют детей педагогам и медицинским работникам. За первую смену в Минской области в лагерях дневного и круглосуточного пребывания оздоровили 55% мальчиков и девочек от запланированного на всю летнюю кампанию количества, а это почти 35 тыс. детей. Всего планируется оздоровить 61 305 ребят", - рассказала Татьяна Цвирко.

По словам начальника отдела, помимо вопросов безопасности и здоровьесбережения детей акцент в лагерях Минской области также сделан на воспитание в подрастающем поколении гражданственности и патриотизма. Так, во время первой смены в регионе запустили флешмоб "Беларусь в моем сердце", организовали мероприятия к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, провели различные праздники в течение Недели молодежи.

Также в текущем году в Минской области более серьезно подошли к профилизации детских оздоровительных лагерей. Сегодня в регионе действует 10 объектов, которые направлены на работу с высокомотивированными учащимися, где ребята параллельно с оздоровлением занимаются научной деятельностью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спрос на оздоровление детей в столичном регионе высок. Были опасения, что в связи с эпидемиологической обстановкой текущим летом в оздоровительные лагеря поедет...
 
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