Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области выявила 461 правонарушение во время проведения акции "Пешеход" с 22 по 25 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Во время акции правоохранители контролировали соблюдение ПДД пешеходами и разъясняли нарушителям их неправильное и небезопасное поведение на дороге. "В ходе акции сотрудники ГАИ выявили и пресекли 461 правонарушение со стороны пешеходов, в 97 случаях граждане находились на проезжей части в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, выявлено 144 водителя транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Нарушители привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекторы также следили за безопасным использованием гражданами персональных средств мобильности (скутеры, сигвеи, электросамокаты).

"Итог профилактической акции свидетельствует, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. Поэтому профилактические мероприятия будут продолжены", - подчеркнули в УГАИ.-0-