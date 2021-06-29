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ГАИ Минской области выявила более 460 правонарушений во время акции "Пешеход"
29.06.2021 14:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области выявила 461 правонарушение во время проведения акции "Пешеход" с 22 по 25 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Во время акции правоохранители контролировали соблюдение ПДД пешеходами и разъясняли нарушителям их неправильное и небезопасное поведение на дороге. "В ходе акции сотрудники ГАИ выявили и пресекли 461 правонарушение со стороны пешеходов, в 97 случаях граждане находились на проезжей части в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.
Кроме того, выявлено 144 водителя транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Нарушители привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекторы также следили за безопасным использованием гражданами персональных средств мобильности (скутеры, сигвеи, электросамокаты).
"Итог профилактической акции свидетельствует, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. Поэтому профилактические мероприятия будут продолжены", - подчеркнули в УГАИ.-0-
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Во время акции правоохранители контролировали соблюдение ПДД пешеходами и разъясняли нарушителям их неправильное и небезопасное поведение на дороге. "В ходе...
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