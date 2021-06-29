Три городских пляжа Могилева временно закрыты для купания

Источник материала: БелТА

29 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве закрыты для купания три городских пляжа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Купание детей и взрослых, а также занятия всеми видами водного спорта временно запрещены в рекреационных зонах Гребеневского и Печерского водохранилищ, городского пляжа на Днепре. Запрет установлен в результате исследований проб воды, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

"В городской черте это были три единственных оборудованных пляжа, где могилевчане и гости города могли искупаться, - пояснила заведующая отделом коммунальной гигиены учреждения здравоохранения Оксана Воронова. - До улучшения ситуации с качеством воды здесь, впрочем, можно отдыхать, загорать и играть в активные игры".

Пляжи, где введен запрет на купание, будут оборудованы шлагбаумами, а на информационных стендах рекреационных зон появится предупреждающая информация. Кроме того, на этой территории будет прекращена торговля.-0-