Гродненская область подписывает соглашения с Республикой Башкортостан и Томской областью

Источник материала: БелТА

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В рамках VIII форума регионов Беларуси и России Гродненская область подписывает соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Республикой Башкортостан и Томской областью, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня соглашения в рабочем порядке подписывает председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Документы уже подписаны российскими партнерами и переданы в Гродненскую область по дипломатическим каналам. Соглашения предусматривают межрегиональные связи в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.

Владимир Караник отметил, что у Гродненской области уже заключено 25 соглашений с регионами России. "Форум стал платформой, позволяющей и дальше развивать и углублять стратегическое партнерство между странами. Каждый раз мы находим все новые точки соприкосновения в различных сферах", - отметил он.





Владимир Караник

По словам Владимира Караника, Россия остается ключевым внешнеторговым партнером Гродненской области. Более 50% экспорта региона приходится на российский рынок. Предприятия области и в дальнейшем планируют активно действовать в этом направлении, увеличивать ассортимент продукции, расширять географию поставок. Способствует этому и работа в рамках форума. Общая сумма контрактов производителей региона, прежде всего мясной и молочной отраслей, а также промышленных предприятий, с российскими контрагентами - 12 млн российских рублей.

"Не менее ценное направление взаимодействия - научно-техническое сотрудничество. Совместные проекты не только будут стимулировать взаимную торговлю, но и за счет внедрения удачных разработок ученых повысят конкурентоспособность наших компаний на внешних рынках", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что еще одной из тем взаимного сотрудничества станет развитие цифровизации, консолидации усилий в этом направлении. По его словам, важно, что внимание на форуме уделят и урокам пандемии. Жизнь показывает, что инфекционные заболевания нельзя сбрасывать со счетов, а это значит, что странам необходимо создавать экономику, устойчивую к внешним вызовам и шокам.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

Фото Леонида Щеглова