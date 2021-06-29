ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 млн кВт/ч энергии

29.06.2021 16:25 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ветроэлектростанция под Новогрудком отпустила в сеть более 130 млн кВт/ч энергии. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор РУП "Гродноэнерго" Виктор Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2011 году у деревни Грабники под Новогрудком начала работу первая ветроустановка мощностью 1,5 МВт. Спустя несколько лет было принято решение о создании здесь ветропарка. Появилась необходимая инфраструктура, в том числе и подстанция, а количество ветроустановок возросло до 6. Сегодня суммарная мощность Новогрудской ветроэлектростанции составляет 9 МВт. Ветроустановки полностью автоматизированы, а для работы им достаточно скорости ветра от 3 м/с и выше.

С момента ввода первой установки в 2011 году по май 2021-го отпущено в сеть более 130 млн кВт/ч. Для сравнения: весь Новогрудский район потребляет в год 95,7 млн кВт/ч, Берестовицкий - около 34,7 млн кВт/ч, а Зельвенский - 27,3 млн кВт/ч.

"При запуске нового для страны проекта были определенные риски и опасения. Но уже первые годы эксплуатации доказали эффективность работы ветроустановок, позволили достичь ощутимо экономического и экологического эффекта", - отметил Виктор Жук. Он подчеркнул, что есть планы по расширению использования энергии ветра для производства электричества. Созданная инфраструктура позволяет существенно нарастить суммарную мощность ветроэлектростанции.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2011 году у деревни Грабники под Новогрудком начала работу первая ветроустановка мощностью 1,5 МВт. Спустя несколько лет было принято решение о создании здесь...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят летную практику в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by