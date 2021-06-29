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Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят летную практику в Бобруйске

29.06.2021 16:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Курсанты первого курса авиационного факультета Военной академии Беларуси проходят летную практику на базе Бобруйского аэроклуба ДОСААФ. За летний период здесь обучат 18 человек, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник аэроклуба Александр Кудрицкий.

"Обучением курсантов мы занимаемся около 20 лет, и этот год не стал исключением, - отметил собеседник. - Задача наших инструкторов - подготовить первокурсников к вылету и отработать с ними основные навыки пилотирования. Ребятам предстоит освоить такие воздушны фигуры, как разворот, вираж, снижение, штопор. Однако самое главное - нам предстоит научить их взлетать и садиться. В распоряжении практикантов восемь учебных планеров. Это самые простые летательные аппараты, после обучения на которых они будут осваивать более серьезную технику".

За время практики каждый курсант должен налетать по 20 часов. Сюда входят вывозные (вместе с инструктором), самостоятельные и контрольные полеты. Летная учебная практика позволит определить ребят на профпригодность - небо покоряется не всем. "Даже при хорошей физической и теоретической подготовке курсанта не всегда можно понять, как он поведет себя за штурвалом самолета, - поясняет Александр Кудрицкий. - Бывает, что люди теряются: не реагируют на команды и не знают, что им делать".

Именно поэтому инструкторы аэроклуба еще и психологически настраивают курсантов на полет. Ведь будущий пилот должен быть максимально собранным, сосредоточенным и морально готовым быстро решать нестандартные ситуации. В конце практики курсантов ожидает экзамен.-0-

Фото Олега Фойницкого

 
Теги: Могилев
 
 
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За время практики каждый курсант должен налетать по 20 часов. Сюда входят вывозные (вместе с инструктором), самостоятельные и контрольные полеты.
 
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