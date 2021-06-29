Нежилое здание возле Брестской крепости продали на торгах вдвое дороже начальной цены

Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нежилое здание возле Брестской крепости продали сегодня на электронных торгах в два раза дороже начальной цены, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Последние июньские торги "Брестоблимущества" проходили на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Всего было выставлено четыре объекта. Интерес вызвал третий лот - построенное после войны нежилое одноэтажное здание площадью 166,2 кв.м по ул. Героев обороны Брестской крепости. Продавец недвижимости, КУП "ЖРЭУ г.Бреста", снизил его стоимость на 30% - до Br25,1 тыс. На лот претендовали два покупателя. В ходе жарких торгов объект ушел с молотка за Br56,6 тыс. Новым собственником недвижимости стал нерезидент страны.

Вместе со строением потенциальный инвестор приобрел право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,04 га на 50 лет. Там можно разместить административно-деловое учреждение, предприятие. Новый собственник не ограничен условиями возможного использования объекта. Единственное требование - организовать деятельность с учетом комплексного развития генерального плана города.

Всего с начала года на организованных "Брестоблимуществом" аукционных торгах продано 52 объекта на Br1,1 млн. На июль уже назначены торги по 39 объектам недвижимости. Из них 16 выставляются впервые, среди которых самые дорогие лоты месяца - пожарная аварийно-спасательная часть в Барановичах (аукцион назначен на 9 июля, начальная цена продажи Br394,1 тыс.) и комплекс капитальных строений в агрогородке Ракитница Жабинковского района (6 июля, Br367,3 тыс.).

Первые июльские торги состоятся 2 июля. Организаторы предлагают к продаже пять объектов, в том числе четыре новых. Среди них бывшее неврологическое отделение больницы, животноводческое помещение, склад и сарай в Пружанском районе. Гараж в Ганцевичском районе выставлен повторно с понижением начальной цены продажи на 50%. Потенциальные покупатели уже проявляют интерес к аукциону.-0-