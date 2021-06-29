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Волонтерский проект БГПУ "Дети столицы" стартует 1 июля в Минске

29.06.2021 19:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-й сезон волонтерского проекта Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка "Дети столицы" начинается 1 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В 2021 году психологической службой совместно с управлением воспитательной работы с молодежью был сформирован волонтерский отряд из 53 студентов семи факультетов и институтов БГПУ. Студенты-волонтеры будут организовывать досуг детей разного возраста, в том числе трудных подростков. Принять участие в проекте сможет любой желающий школьник. Волонтеры проведут познавательные игры и викторины, музыкально-развлекательные флешмобы и мастер-классы, познакомят детей с белорусскими народными и спортивными играми и организуют другие интересные мероприятия", - рассказали в пресс-службе.

Проект будет реализован с 1 по 30 июля на базе средней школы №9 в Московском районе, средней школы №71 и гимназии №56 в Октябрьском районе, средних школ №49 и №59 во Фрунзенском районе, средней школы №24 в Ленинском районе Минска.

"В настоящий момент студенты-волонтеры активно распространяют информацию о проекте на территориях, прилегающих к школам, приглашают детей и подростков во дворах, раздают буклеты родителям и готовят помещения в школах, где будет проходить проект", - добавили в вузе.

За годы реализации волонтерский проект "Дети столицы" объединил 36 школ города Минска. В нем поучаствовали более 5,5 тыс. детей и 890 студентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект будет реализован с 1 по 30 июля на базе средней школы №9 в Московском районе, средней школы №71 и гимназии №56 в Октябрьском районе, средних школ №49 и №59 во...
 
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