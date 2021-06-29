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Промысловый улов рыбы в Витебской области в I квартале увеличился почти на 30%

29.06.2021 22:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области промысловый улов рыбы в I квартале 2021 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в главном статистическом управлении области.

"Рыбохозяйственные организации региона в прошлом году выловили 667,3 т рыбы: из них в искусственных водоемах 495,4 т, в естественных - 171,9 т. За 2020 год реализовано 953,1 т рыбы: работникам и населению - 545 т (57,2% от общего объема продажи), торговым организациям - 367 т, на переработку - 23,8 т, по прочим каналам сбыта - 17,3 т, - рассказали в главном статуправлении Витебской области. - В I квартале этого года улов рыбы составил 17,6 т - 29% к уровню января - апреля 2020 года".

Традиционно среди рыб, добываемых из искусственных водоемов, преобладал карп. Его вылов за 2020 год составил 433,4 т, или 87,5% всего улова. Также выращивались толстолобик, амур и другие виды.

В Беларуси расположено около 11 тыс. озер, из них 2,3 тыс. в Витебской области.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Традиционно среди рыб, добываемых из искусственных водоемов, преобладал карп. Его вылов за 2020 год составил 433,4 т, или 87,5% всего улова. Также выращивались...
 
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