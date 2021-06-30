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В Могилеве состоится презентация учреждений профтехобразования

30.06.2021 08:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Презентация профессионально-технических и средних специальных учреждений образования "Где учиться, чтобы пригодиться" состоится 5 июля в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Презентация вошла в программу месячника профориентационных мероприятий и направлена на повышение престижа рабочих профессий, - пояснили в управлении. - Мы ознакомим подростков с самыми востребованными сегодня на рынке труда специальностями, а также расскажем, в каком учреждении образования их можно получить, в том числе при содействии нашего управления".

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 по адресу: г.Могилев, ул.Космонавтов, 17, каб.14 (управление по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома). Справки можно получить по телефону 8 (0222) 41-88-09.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Презентация вошла в программу месячника профориентационных мероприятий и направлена на повышение престижа рабочих профессий," - пояснили в управлении.
 
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